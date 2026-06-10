Green new deal | rapporto della Corte dei conti Interventi introdotti nel 2020

La Corte dei conti ha pubblicato un rapporto sugli interventi avviati nel 2020 legati al Green New Deal. Il documento analizza le spese e le misure adottate per promuovere la sostenibilità ambientale e la transizione energetica. Viene evidenziato come siano stati utilizzati fondi pubblici per finanziare progetti di innovazione e infrastrutture verdi. Non vengono segnalate irregolarità o criticità nel processo di erogazione delle risorse.

Di Nino Sangerardi: “Gli interventi riconducibili al cosiddetto “Green New Deal” italiano, introdotti dalla Legge di Bilancio 2020 a sostegno della transizione ecologica e dell’economia circolare, si articolano in due principali ambiti, rispettivamente gestiti dal MEF(ministero economia e finanze), mediante il rilascio di garanzie tramite SACE S.p.A., e dal MIMIT(ministero delle imprese e del made in Italy), attraverso strumenti di agevolazione per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.Con riguardo all’operatività del MEF, significativa appare la capacità di attivazione dello strumento delle garanzie, che ha consentito, tra fine 2020 e il 2024, il finanziamento di 925 operazioni, per un valore complessivo di oltre 12,5 miliardi di euro e un importo garantito di circa 7,8 miliardi”. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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