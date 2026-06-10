Gli occhi dell’India sul Mar Baltico | perché Delhi vuole investire nel porto lituano di Klaipeda
L'India ha annunciato l'intenzione di investire nel porto di Klaipeda, in Lituania. La decisione è stata comunicata dopo il viaggio del premier indiano in Europa, che ha attraversato i Paesi Bassi, Italia, Svezia e Norvegia, con incontri ufficiali e visite istituzionali. L’obiettivo è rafforzare le relazioni commerciali e logistiche con il Mar Baltico. Nessuna informazione è stata resa nota sui dettagli dell’accordo o sui finanziamenti previsti.
L’ultimo viaggio di Narendra Modi in Europa è stato lungo, intenso e ricco di appuntamenti. Il premier indiano, dopo aver fatto tappa in Medio Oriente, negli Emirati Arabi, si è fermato nei Paesi Bassi, in Italia, in Svezia e in Norvegia. Attenzione a questi ultimi due Stati scandinavi, propedeutici al desiderio di Delhi di ampliare la propria presenza nell’ Artico, dove il gigante asiatico gestisce una base di ricerca sull’isola norvegese delle Svalbard e monitora con attenzione l’apertura di nuove rotte commerciali regionali. Una di queste rotte potrebbe attraversare il porto di Klaipeda, in Lituania, che l’ India considera una potenziale porta d’accesso baltica all’Europa: un’opzione allettante, che il governo indiano vorrebbe implementare in scia con il recente upgrade della partnership economica con l’Unione Europea. 🔗 Leggi su It.insideover.com
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