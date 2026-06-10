Gli occhi dell’India sul Mar Baltico | perché Delhi vuole investire nel porto lituano di Klaipeda

Notizia in breve

L'India ha annunciato l'intenzione di investire nel porto di Klaipeda, in Lituania. La decisione è stata comunicata dopo il viaggio del premier indiano in Europa, che ha attraversato i Paesi Bassi, Italia, Svezia e Norvegia, con incontri ufficiali e visite istituzionali. L’obiettivo è rafforzare le relazioni commerciali e logistiche con il Mar Baltico. Nessuna informazione è stata resa nota sui dettagli dell’accordo o sui finanziamenti previsti.