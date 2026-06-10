Gli Ambulanti di Forte dei Marmi tornano a Roma | doppio appuntamento alla Marina di San Nicola e Mentana il 13 e 14 giugno 2026

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi tornano nel Lazio con due eventi in programma il 13 e 14 giugno 2026. Le manifestazioni si svolgeranno alla Marina di San Nicola e a Mentana, offrendo occasioni di shopping legate a moda, artigianato e prodotti di qualità. Si tratta di due appuntamenti che portano nel territorio il mercato di Forte dei Marmi, noto per la sua selezione di prodotti italiani.

Il celebre mercato di qualità più famoso d’Italia arriva nel Lazio con due eventi dedicati allo shopping Made in Italy tra moda, artigianato e occasioni esclusive. Con l’arrivo dell’estate, torna uno degli eventi più attesi dagli amanti dello shopping di qualità. Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, il celebre mercato itinerante conosciuto in tutta Italia per le sue iconiche “boutique a cielo aperto®”, farà tappa nel territorio romano con un doppio appuntamento nel weekend del 13 e 14 giugno 2026. Sabato 13 giugno il mercato sarà protagonista alla Marina di San Nicola, nel comune di Ladispoli, lungo Via Tre Pesci, mentre domenica 14 giugno arriverà a Mentana, in Via Giovanni Giolitti. 🔗 Leggi su Funweek.it

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L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a Marina di San Nicola a Ladispoli sabato 13 giugno buff.ly/DyRpsQe x.com

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