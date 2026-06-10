Oliver Glasner ha raggiunto un accordo con il Milan per allenare la squadra. Tuttavia, ha posto come condizione la presenza di un direttore sportivo di lingua tedesca nel club. La trattativa tra le parti prosegue, ma questa richiesta rappresenta un elemento chiave nel suo eventuale approdo. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sul contratto o sui tempi di definizione.

Il Milan sta lavorando intensamente per definire la struttura strategica in vista della stagione 2026-2027. Dopo la rivoluzione totale ai vertici voluta dal proprietario Gerry Cardinale, l'obiettivo prioritario del club di Via Aldo Rossi è comporre il binomio di matrice mitteleuropea formato da Ralf Rangnick e Oliver Glasner, rispettivamente nei ruoli di direttore tecnico e allenatore della Prima Squadra. La candidatura di Glasner è stata caldeggiata dallo stesso Rangnick, che lo lanciò nel 2012 come vice allenatore ai tempi del Salisburgo, presentandone il profilo a Cardinale e ai suoi uomini di fiducia all'interno del fondo RedBird, Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Glasner dice sì al Milan, ma impone una personale condizione: ecco di cosa si tratta

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