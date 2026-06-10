Gas in rialzo | prezzo tutelato a 0,50 € Smc a maggio 2026 PSV sopra la media mensile

Da quifinanza.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prezzo tutelato del gas a maggio 2026 è stato fissato a 0,50 euro per metro cubo, mentre il PSV si trova sopra la media mensile. Il costo aggiornato quotidianamente del gas è un dato essenziale per chi desidera monitorare la propria bolletta e pianificare le spese domestiche.

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Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta e pianificare le spese domestiche. Oggi, conoscere il valore della materia prima gas significa capire quanto inciderà realmente sui costi mensili e quanto potresti pagare nei prossimi mesi, sia che tu sia nel mercato tutelato sia che abbia scelto un’offerta del mercato libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 10 Giugno 2026 è fissato da ARERA in 0,501752 €Smc. A questa cifra vanno aggiunti i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Temi più discussi: Il prezzo del gas apre in rialzo a 49,02 euro al megawattora; Gas: a maggio 2026 il prezzo della materia prima è salito; Bollette e rialzo dei prezzi: il piano del Governo e le trattative con l'UE per ridurre i costi dell'energia; Il prezzo del gas apre in rialzo e viaggia verso i 50 euro al megawattora.

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