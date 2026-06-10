Garlasco ex consulente Garofano pubblica le foto inedite di casa Poggi prima e dopo il luminol | Killer si è lavato in bagno

Notizia in breve

Un ex consulente dei Ris di Parma ha diffuso foto inedite di casa Poggi prima e dopo l’applicazione del luminol. Secondo lui, l’assassino di Chiara Poggi si sarebbe lavato in bagno e non in cucina. Le immagini mostrano dettagli della scena del crimine e dei segni lasciati dal luminol. La pubblicazione avviene in un momento di indagini ancora in corso, senza ulteriori commenti ufficiali.