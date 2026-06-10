Garlasco ex consulente Garofano pubblica le foto inedite di casa Poggi prima e dopo il luminol | Killer si è lavato in bagno
Un ex consulente dei Ris di Parma ha diffuso foto inedite di casa Poggi prima e dopo l’applicazione del luminol. Secondo lui, l’assassino di Chiara Poggi si sarebbe lavato in bagno e non in cucina. Le immagini mostrano dettagli della scena del crimine e dei segni lasciati dal luminol. La pubblicazione avviene in un momento di indagini ancora in corso, senza ulteriori commenti ufficiali.
L’ex comandante dei Ris di Parma Luciano Garofano non ha dubbi: secondo lui l'assassino di Chiara Poggi si lavò in bagno, e non in cucina. Per dimostrarlo, l'ex consulente di Sempio ha pubblicato le foto inedite scattate prima e dopo il passaggio del luminol, che rileva tracce ematiche invisibili a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Garofano pubblica le foto inedite di casa Poggi: «Ecco le tracce del killer»
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