La squadra lombarda di Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci, si è definita con i nomi di Ravetto, Ferrazzi, Macconi, Prosperini, Bastoni, Petrucci e Sforzini. A completare il gruppo ci sono il direttore di un giornale online, Simone Giglio Bianco, un consigliere comunale di Lodi, Gianmario Invernizzi, e l’avvocato milanese Renato Maturo. La formazione si sta consolidando in vista di future attività politiche.

Completano il quadro il direttore del giornale online Future Italia Simone Giglio Bianco, il consigliere comunale di Lodi Gianmario Invernizzi e l'avvocato milanese Renato Maturo Prende forma la squadra lombarda di Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci. Una squadra regional. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Futuro Nazionale, la squadra lombarda di Vannacci: Ravetto, Ferrazzi, Macconi, Prosperini, Bastoni, Petrucci e Sforzini

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