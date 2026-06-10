A Vetralla si sono assegnati gli scudetti italiani di Tiro Combinato 2026 durante un fine settimana con il Gran Premio Sperimentale Country Rifle e il Campionato Italiano. La competizione si è svolta al Tav Vetralla, coinvolgendo i migliori tiratori nazionali. Tra i vincitori, un atleta si è distinto come campione italiano di Tiro Combinato 2026. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi sportivi provenienti da diverse regioni.

Fine settimana dedicato al Tiro Combinato al Tav Vetralla tra Gran Premio Sperimentale Country Rifle e Campionato Italiano 2026. Simoni conquista il titolo assoluto, mentre tra le squadre trionfa l’Emilia-Romagna. Il Tav Vetralla è stato teatro di un intenso weekend dedicato al Tiro Combinato, con il Gran Premio Sperimentale Country Rifle e il Campionato Italiano 2026 che hanno assegnato i titoli nazionali della specialità. Nel Gran Premio Sperimentale Country Rifle il miglior risultato nella qualifica Men è stato firmato da Luigi Castellano di Candela, autore di 363 punti su 450. Decisive le prove sulle sagome del Capriolo e della Volpe, concluse entrambe con il punteggio pieno di 50 su 50. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Filippo Simoni campione italiano di Tiro Combinato 2026: assegnati a Vetralla gli scudetti tricolori

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