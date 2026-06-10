fides montevarchi termina dopo 17 stagioni il percorso di andrea dami

Dopo 17 stagioni, Andrea Dami conclude il suo percorso con la squadra di Montevarchi. Durante questo periodo ha disputato centinaia di partite, contribuendo a numerosi risultati. La sua collaborazione con la società si è sviluppata nel tempo, creando un rapporto duraturo con il territorio. La fine della sua esperienza si verifica alla fine di una lunga presenza nel club, dopo quasi due decenni di attività.

Arezzo, 10 giugno 2026 – Diciassette stagioni, centinaia di partite, tanti risultati raggiunti e un legame costruito giorno dopo giorno con la società e il territorio. Si conclude così il lungo percorso di Andrea Dami alla Fides Montevarchi, che dopo anni di collaborazione saluta il proprio Direttore Sportivo al termine di un capitolo importante della storia gialloverde. Le strade tra Dami e la società montevarchina si dividono dopo un’esperienza iniziata nella stagione 20092010, quando, dopo la retrocessione dalla Serie B Dilettanti maturata al termine del campionato 20082009, il dirigente aveva raccolto il testimone di una figura storica come Severino Brogi, assumendo il ruolo di Direttore Sportivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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