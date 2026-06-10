Il settore farmaceutico sta affrontando una trasformazione che coinvolge l'adozione di tecnologie come intelligenza artificiale e big data, oltre alla medicina di precisione. Questa evoluzione richiede nuove competenze e percorsi formativi specifici per il personale. Le aziende e le istituzioni stanno investendo in programmi di formazione per aggiornare le capacità dei lavoratori e rispondere alle richieste di innovazione. La sfida riguarda la preparazione di figure professionali in grado di operare in un contesto tecnologicamente avanzato.

Dall'intelligenza artificiale ai big data, fino alla medicina di precisione: la trasformazione del settore farmaceutico impone nuove competenze e percorsi formativi sempre più mirati. Al centro del secondo appuntamento del ciclo “Equilibri e prospettive del sistema salute”, promosso da Adnkronos al Palazzo dell'Informazione di Roma, il confronto tra istituzioni, industria e alta formazione sul ruolo del capitale umano per sostenere ricerca, innovazione e occupazione qualificata. Focus anche sul mismatch tra domanda e offerta di lavoro e sulla necessità di rafforzare la ITS Academy per accompagnare le sfide del futuro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Farmaceutica, competenze e formazione al centro della sfida per innovazione e competitività

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