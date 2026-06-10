Export | da Foggia parte la sfida dell’agroalimentare pugliese verso la Cina Coldiretti

Da Foggia parte una nuova iniziativa dell’agroalimentare pugliese rivolta alla Cina. Coldiretti ha diffuso un comunicato in cui si parla delle opportunità di esportazione verso il mercato cinese. La regione punta a rafforzare i propri prodotti agroalimentari, sfruttando i canali di vendita e le relazioni commerciali con la Cina. Nessun dettaglio su date o accordi specifici, solo l’annuncio di una sfida in corso.

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Le opportunità offerte dal mercato cinese alle imprese agroalimentari pugliesi saranno al centro della conferenza “Italian Food and CIIE 2026 Promotion – Eccellenze Agri-food Puglia”, per favorire l'internazionalizzazione delle produzioni Made in Puglia. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con Coldiretti Puglia, in programma l'11 giugno 2026, a partire dalle ore 9.30 presso la Camera di Commercio di Foggia, riunirà istituzioni italiane e cinesi, rappresentanti del sistema bancario, organizzazioni agricole e imprese impegnate nei processi di esportazione. Tra i... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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