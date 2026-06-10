Estate 2026 | 5 mete da sogno in Europa
Per l’estate 2026, in Europa ci sono diverse mete da sogno. Le isole del Mediterraneo offrono spiagge assolate e acque cristalline, mentre le zone del Nord Atlantico presentano paesaggi selvaggi e natura incontaminata. Queste destinazioni spaziano tra paesi mediterranei e territori più freddi, offrendo opzioni per tutti i gusti. Non è necessario allontanarsi troppo dall’Europa per trovare luoghi affascinanti e sorprendenti da visitare durante la prossima estate.
Per visitare delle mete da sogno non c'è bisogno di andare troppo lontano: l'Europa offre moltissime destinazioni sorprendenti: dalle isole assolate del Mediterraneo fino ai paesaggi selvaggi del Nord Atlantico. In questo articolo vedremo alcune delle mete più suggestive d'Europa, perfette per vivere un vero viaggio “da sogno”. Cosa sapere prima di partire Prima di partire per una di queste destinazioni da sogno, è utile organizzare bene il viaggio, soprattutto per quanto riguarda i voli e la logistica. Un ottimo punto di partenza è l'Aeroporto di Roma-Ciampino, da cui partono numerosi voli low-cost verso numerose città europee. Molte mete sono collegate direttamente, mentre per quelle più lontane potrebbe essere necessario fare uno scalo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Destinazioni Mare Top 2026: Spiagge Bellissime in Europa e Asia
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