Equitazione successo per l’Epona Riding Club Campionati regionali estivi Doppio oro per Rusci e Rifino

Durante i Campionati regionali estivi di equitazione, gli allievi dell’Epona Riding Club hanno conquistato due medaglie d’oro. Rusci ha vinto nella categoria di salto ostacoli, mentre Rifino ha ottenuto la prima posizione nel dressage. La competizione si è svolta su più giornate, con partecipanti provenienti da diverse zone della regione. I risultati sono stati annunciati al termine delle gare, con grande soddisfazione della squadra.

Grande successo per l’equitazione senese ai Campionati regionali estivi: gli allievi di Epona Riding Club, il centro ippico in località La Selvaccia, hanno messo a segno due ori con Benedetta Rusci e Obi nella categoria 90 senior e con Aisha Rifino e Briscola del Cornocchino nella categoria Primi Galoppi. I campionati sono andati in scena negli impianti dell’Arezzo Equestrian Center, dove si sono affrontati cavalli e cavalieri provenienti da tutta la Toscana. L’Epona Riding Club si è presentata con cinque allievi: oltre alle due vincitrici delle medaglie d’oro hanno gareggiato Martina Petreni, Giuditta Chiariello ed Emma Pratesi. Tanta la soddisfazione per i due grandi successi ottenuti contro avversari degni di attenzione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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