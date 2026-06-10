Enrico Sangiuliano presenta “Journey of Sound” alla Triennale di Milano, un evento dedicato all’esperienza sonora. L’appuntamento si inserisce nel programma che anticipa il Kappa FuturFestival, puntando su un’esperienza di ascolto immersivo. L’evento si concentra sull’ascolto e sull’immersione sonora, piuttosto che su un formato tradizionale da club. La partecipazione è rivolta a un pubblico interessato a un’esperienza sensoriale e musicale più coinvolgente.

Milano si prepara a entrare nel clima del Kappa FuturFestival con un appuntamento che punta sull’ascolto e sull’immersione sonora più che sul formato classico da club. Sabato 13 giugno, alle 21, Enrico Sangiuliano sarà protagonista di Journey of Sound negli spazi di Voce Triennale, all’interno della Triennale Milano. L’evento fa parte del calendario di Road to Kappa FuturFestival, la serie di iniziative che anticipano il festival torinese in programma dal 3 al 5 luglio al Parco Dora. Non un semplice warm up, ma un percorso di avvicinamento che mette al centro la cultura elettronica e le sue possibilità espressive fuori dai contesti consueti. Per l’occasione Sangiuliano proporrà una listening session di tre ore costruita come un viaggio sonoro collettivo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Linkiesta.it - Enrico Sangiuliano porta “Journey of Sound” alla Triennale di Milano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rai Pubblicità festeggia 100 anni con una mostra evento alla Triennale di MilanoRai Pubblicità celebra il suo centenario con una mostra evento alla Triennale di Milano.

Ausl Romagna, la Fp Cgil: "E' insufficiente il piano triennale del fabbisogno triennale di personale"Il 22 aprile si è svolto un incontro tra l’Ausl della Romagna, le organizzazioni sindacali e le Rsu, durante il quale è stato presentato il piano...

Argomenti più discussi: Road to Kappa FuturFestival Enrico Sangiuliano porta Journey of Sound alla Triennale di Milano; Fontana: Vergara? Tra un anno o due potrebbe diventare una plusvalenza importante; Senza confini, il desiderio non può trovare la sua direzione.

Road to Kappa FuturFestival 2026, musica techno con Enrico SangiulianoSabato 13 giugno 2026 alle ore 21.00 lo spazio Voce della Triennale di Milano (viale Alemagna 6, Milano) ospita l'evento Road to Kappa FuturFestival 2026: un'anteprima del festival internazionale di m ... mentelocale.it