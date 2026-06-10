L’astronauta ha rischiato di soffocare nello spazio e ha affrontato un atterraggio di emergenza dopo aver colpito una cicogna durante il rientro. Questi episodi sono stati raccontati da un giornalista e divulgatore scientifico nel suo libro. Secondo la testimonianza, l’astronauta dimostra sangue freddo in situazioni critiche, ma anche una forte passionalità. Il testo si concentra sui momenti di tensione vissuti dall’astronauta durante le sue missioni.

Che cosa farà Parmitano in questa missione? «Artemis III inizialmente era stata immaginata come la missione del ritorno dell'uomo sulla Luna. Oggi il programma è cambiato e questa missione avrà soprattutto una funzione di collaudo. Verranno testati i sistemi che dovranno portare gli astronauti sulla superficie lunare, compresi i lander sviluppati da SpaceX e Blue Origin, Starship HLS e Blue Moon. La missione dovrebbe durare circa due settimane e concludersi con l'ammaraggio nell'Oceano Pacifico. Se tutti i test avranno successo, Artemis IV potrebbe essere la missione che riporterà davvero gli astronauti sulla Luna, probabilmente intorno al 2028. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Emilio Cozzi racconta Luca Parmitano: «Quella volta che ha rischiato di soffocare nello spazio e l’atterraggio di emergenza dopo lo schianto con una cicogna: è capace di grande sangue freddo, ma è anche passionale»

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