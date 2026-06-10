Effetto Trinacria | la Sicilia uno stato d’animo globale

Notizia in breve

La Sicilia ha subito un cambiamento nel modo in cui viene rappresentata a livello internazionale. Dopo decenni di immagini legate al neorealismo o alle cartoline del grand tour, queste prospettive sono state sostituite da rappresentazioni più diverse e variegate. Non ci sono attualmente riferimenti a eventi specifici, dichiarazioni ufficiali o interventi di enti pubblici. La descrizione si limita a evidenziare la trasformazione nelle percezioni e nelle rappresentazioni della regione.