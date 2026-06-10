Alberto Magrì è una figura nota nel settore della pasticceria, con origini a Livorno. La sua carriera è iniziata nella pasticceria di famiglia, situata inizialmente in via Magenta e successivamente spostata nella periferia sud della città. Magrì attribuisce il suo successo ai gesti esperti di nonno e papà. La sua attività ha raggiunto riconoscimenti internazionali, consolidando la sua reputazione nel settore.

Livorno, 10 giugno 2026 – Tutto nasce dalla pasticceria Magrì di Livorno. Prima nella centralissima via Magenta, adesso alla periferia sud della città. E’ lì che Alberto Magrì, 24 anni, superstar della pasticceria con 7 milioni di follower solo su Instagram, ha creato il suo personaggio. Apprendendo gli insegnamenti dal padre Raffaele, che prima ancora li aveva appresi da suo padre, nonno di Alberto, Antonio. Sì perché i Magrì sono pasticceri ormai da cinque generazioni. E quello che ha fatto Alberto è stato apprendere, ma anche decidere di raccontare al mondo la pasticceria. Con dei video che adesso spopolano ovunque. Ha iniziato nel 2022 a realizzare contributi per i social. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E’ una superstar della pasticceria: Alberto Magrì, dalla Toscana al mondo. “Devo tutto ai gesti sapienti di nonno e papà”

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