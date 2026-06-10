Una donna scomparsa nelle Dolomiti bellunesi è stata ritrovata dopo ore di ricerche. La scomparsa è avvenuta durante un'escursione in zona montuosa, e le operazioni di ricerca sono state avviate immediatamente. La persona dispersa è stata trovata in condizioni non specificate e trasportata in sicurezza. La vicenda ha coinvolto squadre di soccorso e unità specializzate, che hanno concluso le operazioni nel tardo pomeriggio.

È stata una giornata segnata da un epilogo drammatico nelle Dolomiti bellunesi, dove una escursione si è trasformata in una vicenda di ricerca e apprensione durata ore. La scoperta è arrivata nel pomeriggio, in un’area impervia e difficile da raggiungere, chiudendo una speranza che si era alimentata per tutta la mattinata. Una storia che ha mobilitato uomini e mezzi lungo sentieri, pareti e forre della zona. Escursionista slovena morta Val di Fanes: il ritrovamento nei pressi di Ponte Outo. La escursionista, una donna di 54 anni, è stata individuata nel pomeriggio di martedì 9 giugno nei pressi di Ponte Outo, nel territorio del Bellunese. Il corpo si trovava in una forra sottostante, in un punto particolarmente impervio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “È lei, speranze finite”: scomparsa in Italia, il ritrovamento da brividi

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Studentessa sparita nel Grand Canyon 5 anni dopo trovata in grotta, COMPLETAMENTE CANUTA e muta.

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