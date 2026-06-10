La Polisportiva Savinese torna a partecipare al campionato regionale di Serie C, dopo sette anni dall’ultima volta. La squadra maschile ha ottenuto la qualificazione e riprenderà il campionato in questa categoria. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla società. La partecipazione al campionato regionale rappresenta un ritorno dopo un periodo di assenza nel massimo livello regionale. La squadra si prepara ad affrontare la nuova stagione con l’obiettivo di competere nelle partite ufficiali.

Arezzo, 10 giugno 2026 – : a sette anni di distanza dall’ultima apparizione, la prima squadra maschile torna nel campionato regionale di Serie C. Un traguardo a lungo cercato, arrivato dopo una splendida regular season chiusa al secondo posto, e poi un’impeccabile fase play off nella quale i pallavolisti savinesi hanno messo in riga prima Pallavolo Scarperia e poi Volley Prato. Il quadro – ben riuscito – porta la firma di coach Marcello Comanducci, tornato in panchina dopo diversi anni di assenza, assistito impeccabilmente dallo staff (Claudia Bucci e Matteo Mariottini): “Un traguardo che all’inizio sembrava lontano ma che abbiamo conquistato insieme – commenta il tecnico – con sacrificio, lavoro e tanta passione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E’ festa in casa Polisportiva Savinese

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