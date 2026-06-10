Dua Lipa è stata vista al brunch organizzato dopo le nozze celebrate in Sicilia. La cantante indossava un bikini e si trovava in compagnia di un cigno. La cerimonia matrimoniale si è svolta recentemente e ha coinvolto anche l’attore. Le immagini di questo evento sono state condivise sui social media, attirando l’attenzione dei fan e dei media. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle celebrazioni o sui partecipanti.

Dopo la cerimonia privata, in cui la cantante ha omaggiato Bianca Jagger con il suo tailleur Schiaparelli, e il sinuosissimo long dress firmato Bottega Veneta per la prima uscita in Sicilia, ecco un nuovo outfit sfoggiato per il brunch post-nuziale, dopo la festa fino all'alba con Charli XCX, George Daniel, Troye Sivan, Joe Alwyn, e tante altre celeb. Per l'occasione, Dua Lipa ha sfoggiato un delicato abito bianco in pizzo floreale griffato Chloé, disegnato dalla direttrice creativa Chemena Kamali. Un look - impreziosito da bottoni in pizzo e laccetti con punte color oro - che gioca su un raffinato effetto vedo-non-vedo: abbastanza trasparente da lasciar intravedere il bikini bianco a triangolo in broderie anglaise, composto da top e slip rifiniti con eleganti bordature. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dua Lipa per il brunch post-nozze: bikini in vista e un cigno

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