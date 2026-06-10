Venerdì 5 giugno, l’aviazione civile ha registrato un evento storico con il primo bang sonico realmente “silenzioso”. La Nasa ha effettuato un volo sperimentale che ha prodotto un boato minimo, molto inferiore a quello normalmente associato ai voli supersonici. L’esperimento ha dimostrato la possibilità di ridurre notevolmente il disturbo acustico durante i sorvoli a velocità supersoniche. La tecnologia potrebbe influenzare le future regole di volo e lo sviluppo di aerei più silenziosi.

Venerdì 5 giugno per l’aviazione civile è stata a suo modo una giornata storica: è stato effettuato il primo bang sonico davvero “silenzioso”. La fine dell’epoca del Concorde, infatti, fu dovuta a due fattori: i costi e la rumorosità del passaggio da subsonico e supersonico, fatto che condizionava le rotte e imponeva di passare la velocità di Mach 1 soltanto in determinate zone lontane da centri abitati. Ora il velivolo sperimentale supersonico X-59 della Nasa ha superato per la prima volta la velocità del suono raggiungendo circa Mach 1.1 durante un volo prova durato 81 minuti e cominciato con il decollo dalla base aerea di Edwards, in California. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Dopo il Concorde arriva l’era del supersonico silenzioso: la Nasa cambia le regole del volo

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