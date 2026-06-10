Durante le riprese di un film, un ex presidente degli Stati Uniti è arrivato improvvisamente sul set, sorprendendo il cast e la troupe. La visita non annunciata ha causato disagi e ha interrotto le lavorazioni. La produzione, solitamente abituata a incontri di personaggi noti, ha dovuto gestire l’evento inatteso che ha creato confusione tra attori e operatori. Non sono stati riportati danni o incidenti, ma l’episodio ha attirato l’attenzione sui visitatori di alto profilo sul set.

Le produzioni hollywoodiane sono abituate alle visite illustri, produttori, dirigenti, star, amici del regista. Diverso è il discorso quando a varcare l'ingresso di un set di Steven Spielberg è un ex presidente degli Stati Uniti. Su un set che parla di alieni. Durante le riprese di Disclosure Day, il nuovo thriller fantascientifico di Steven Spielberg, una visita inattesa ha congelato per qualche minuto l'intero set. Barack Obama si è presentato senza preavviso per gran parte degli attori, trasformando una normale giornata di lavoro in un ricordo destinato a restare. Quando il set si è fermato all'improvviso A raccontare l'episodio è stato Steven Spielberg in persona durante una conversazione nel podcast condotto da Michelle Obama e da suo fratello Craig Robinson. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Disclosure Day, quando Obama arrivò a sorpresa sul set di Spielberg e mandò in tilt il cast

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