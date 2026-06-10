Nel derby del Montagna, Viviroli ha pareggiato al 94° minuto con un tiro preciso che ha superato la difesa avversaria. La squadra di casa aveva iniziato il recupero negli ultimi minuti, sfruttando un errore tecnico della difesa ospite, che ha permesso a Viviroli di finalizzare. La rete del pareggio è arrivata dopo un'azione in area, conclusa con un colpo di precisione.

Come ha fatto Viviroli a superare la difesa del Villa Minozzo?. Quale errore tecnico ha permesso il pareggio dell'Olimpia Roteglia?. Perché il Villa Minozzo non è riuscito a raddoppiare il vantaggio?. Cosa cambierà questo punto per la classifica del torneo Montagna?.? In Breve Ciofi segna per il Villa Minozzo al 35' con un colpo di testa.. Circa 400 spettatori seguono il derby tra bandiere e cori.. I Giovanissimi dell'Olimpia Roteglia battono il Villa con un netto 5-1.. L'arbitro Amoruso gestisce il match con ammonizioni a Serra, Messori, Ciofi e Galli.. Viviroli regala un pareggio all’Olimpia Roteglia con un tiro magistrale nel finale contro il Villa Minozzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Derby del Montagna: Viviroli strappa il pareggio al 94

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