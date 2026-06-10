Dopo l’assoluzione, Valeria si è presentata davanti al carcere di Rimini, aspettando con sguardi fissi i momenti successivi. La notte si è trascinata tra attese lente, con occhi rivolti ai cancelli e frammenti di notizie che arrivavano senza una sequenza precisa. La scena si è svolta in un silenzio interrotto solo dai rumori della notte e dai respiri trattenuti.

. La notte davanti al carcere di Rimini ha avuto il ritmo sospeso delle attese lunghe, quelle che si consumano tra sguardi puntati ai cancelli e notizie che arrivano a frammenti. Quando la decisione è diventata ufficiale, il clima si è ribaltato in pochi istanti, trasformando l’uscita di Louis Dassilva in un momento destinato a far discutere ancora a lungo, sullo sfondo della vicenda legata a Pierina Paganelli. La Corte d’assise di Rimini ha disposto l’assoluzione di Louis Dassilva, determinandone la liberazione immediata e la chiusura della fase detentiva. Il provvedimento è arrivato nelle ore notturne, in un contesto già carico di attesa e tensione fuori dalla struttura penitenziaria. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Dassilva assolto, cosa ha fatto la moglie Valeria subito dopo

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