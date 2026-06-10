Dalla Toga alla Maratona in 2h45? e ora Hyrox! | i Segreti di Eleonora Gardelli | RUN2U Puntata 22

Da oasport.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una ex avvocato ha completato una maratona in 2 ore e 45 minuti, passando poi a competizioni di fitness come Hyrox. La sua preparazione si basa su allenamenti mirati e una disciplina costante. La sua esperienza mostra un passaggio dalla professione legale a gare di resistenza e fitness. La maratona, per lei, è diventata un gesto di eleganza e consapevolezza, lontano dalla fatica pura. Non sono stati comunicati dettagli sulle tappe o sui tempi specifici di altre competizioni.

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C’è chi pensa che la maratona sia solo fatica, sudore e tabelle infinite. E poi c’è chi, come Eleonora Gardelli, trasforma ogni chilometro in un gesto di pura eleganza, armonia e consapevolezza. Nella puntata numero 22 di RUN2U abbiamo ospite una donna straordinaria: ex avvocato, Campionessa Italiana di Maratona a Ravenna, capace di fermare il cronometro a un pazzesco 2h45? e, oggi, coach e innovatrice del movimento a 360 gradi. Ma Eleonora non si ferma mai: l’abbiamo intervistata proprio mentre si lancia con entusiasmo nella nuova tendenza mondiale del fitness, l’Hyrox, la disciplina che sta spopolando e che unisce la resistenza della corsa alla pura forza funzionale! In questa intervista non parliamo solo di tempi e chilometri. 🔗 Leggi su Oasport.it

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