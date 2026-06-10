Dai cori post Chelsea all’esonero | Palladino e l’Atalanta un amore finito con la separazione unilaterale

Dopo il coro dei tifosi di Chelsea, l’allenatore è stato ufficialmente sollevato dall’incarico. La decisione è stata comunicata dall’azienda, senza ulteriori dettagli. Da settimane, le prestazioni della squadra sono state sotto osservazione, culminando con questa separazione unilaterale. La squadra ha già iniziato la ricerca di un nuovo tecnico, mentre il tecnico uscente non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche.

Bergamo. Da “Palladino alé alé.” a “Palladino sollevato dall’incarico”. Tra questi due momenti sono passati esattamente sei mesi: sono i cori dopo la vittoria per 2-1 contro il Chelsea del 9 dicembre in Champions League, con il tecnico sotto la curva a ricevere l’ovazione del pubblico bergamasco, e ovviamente il comunicato con cui il 9 giugno si è chiusa la sua esperienza in panchina in maniera unilaterale, vale a dire con l’esonero da parte della società. Una decisione “unilaterale”, sì, visto che la proposta di risoluzione consensuale del contratto non è stata accolta da parte dell’allenatore di Mugnano, il quale ha scelto di non uscire dal proprio accordo fino al 30 giugno 2027 e continuare quindi a rimanere dentro al libro paga atalantino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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