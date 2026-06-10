Da The Voice Kids al Telesia for Peoples | premio alla giovane talento sannita Maria Rosaria Rondina
La giovane cantante sannita Maria Rosaria Rondina riceverà il Premio “Amici del Telesia for Peoples 2026”. La consegna avverrà dopo le premiazioni di artisti come Le One, Samurai Jay e Francesco Da Vinci. La nomina è stata annunciata in occasione dell’evento. Rondina è nota per aver partecipato a programmi televisivi come The Voice Kids.
Tempo di lettura: 2 minuti Dopo Le One, Samurai Jay e Francesco Da Vinci, sarà la giovanissima cantante beneventana Maria Rosaria Rondina a ricevere il Premio “Amici del Telesia for Peoples 2026”. L’annuncio è stato ufficializzato dagli organizzatori della manifestazione, che anche quest’anno hanno scelto di valorizzare un giovane talento campano distintosi nel panorama musicale. Maria Rosaria Rondina, nata a Benevento nel 2013, si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a “The Voice Kids”, il talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Con la sua voce e la sua spontaneità è riuscita a conquistare il pubblico televisivo e l’apprezzamento dei coach del programma, tra cui Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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