La giovane cantante sannita Maria Rosaria Rondina riceverà il Premio “Amici del Telesia for Peoples 2026”. La consegna avverrà dopo le premiazioni di artisti come Le One, Samurai Jay e Francesco Da Vinci. La nomina è stata annunciata in occasione dell’evento. Rondina è nota per aver partecipato a programmi televisivi come The Voice Kids.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo Le One, Samurai Jay e Francesco Da Vinci, sarà la giovanissima cantante beneventana Maria Rosaria Rondina a ricevere il Premio “Amici del Telesia for Peoples 2026”. L’annuncio è stato ufficializzato dagli organizzatori della manifestazione, che anche quest’anno hanno scelto di valorizzare un giovane talento campano distintosi nel panorama musicale. Maria Rosaria Rondina, nata a Benevento nel 2013, si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a “The Voice Kids”, il talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Con la sua voce e la sua spontaneità è riuscita a conquistare il pubblico televisivo e l’apprezzamento dei coach del programma, tra cui Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Da The Voice Kids al Telesia for Peoples: premio alla giovane talento sannita Maria Rosaria Rondina

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