Crotone raid contro l’illegalità | 850mila euro di sanzioni e 69 denunce

Da ameve.eu 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella città di Crotone, le forze di polizia hanno condotto un’operazione contro l’illegalità, elevando sanzioni per circa 850 mila euro e presentando 69 denunce. Gli interventi hanno riguardato principalmente il settore edilizio e commerciale. Durante le ispezioni, sono stati scoperti numerosi lavoratori impiegati senza contratto regolare, che sono stati segnalati alle autorità competenti. Le attività sono ancora in corso e mirano a contrastare irregolarità e irregolari rapporti di lavoro.

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Quali settori sono stati colpiti maggiormente dalle ispezioni della Polizia?. Come vengono gestiti i lavoratori scoperti senza contratto regolare?. Perché l'elusione fiscale crea un vantaggio sleale per alcuni imprenditori?. Dove si concentreranno i prossimi controlli durante la stagione estiva?.? In Breve 229 aziende ispezionate tra inizio 2025 e oggi nella provincia di Crotone. 52 lavoratori irregolari individuati tra settori agro-alimentari e ristorazione. 11 licenze commerciali sospese o revocate ai sensi dell'articolo 100 TULPS. 201 sanzioni amministrative elevate durante le operazioni della Squadra Amministrativa. Sanzioni per 850mila euro e 69 denunce a Crotone: la stagione estiva sotto la lente della Polizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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