Cosa significa la dicitura posto accantonato per il ruolo negli esiti della mobilità docenti 2026

Durante un dibattito trasmesso su OrizzonteScuola TV, è stato spiegato che la dicitura “posto accantonato per il ruolo” negli esiti della mobilità docenti 2026 indica un’assegnazione riservata a un docente specifico, mantenendo il posto disponibile fino all’assegnazione definitiva. La discussione, condotta da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto di ANIEF, ha affrontato anche altri aspetti relativi al reclutamento del personale scolastico.

Nel question time dell’8 giugno 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante della segreteria nazionale di ANIEF, sono stati affrontati alcuni dei principali temi legati al reclutamento del personale scolastico. Dagli organici al sostegno, passando per le immissioni in ruolo, l’incontro ha fatto il punto sui prossimi appuntamenti attesi nelle settimane successive, con particolare attenzione alle ricadute per docenti, personale ATA e istituzioni scolastiche. La sindacalista ha risposto ancora una volta alla domanda relativa ai “posti accantonati” che i docenti precari vorrebbero leggere come “accantonati per il concorso PNRR3”, ma non è così. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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