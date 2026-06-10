Connessi alla cura e vicini alle persone | 40 smart glasses alla Asl Toscana grazie alla donazione di Luxottica

Quaranta smart glasses sono stati consegnati questa mattina all’auditorium di un ospedale, donati da Luxottica alla Asl Toscana sud est. La consegna si è svolta in un evento ufficiale. Le smart glasses sono destinate al settore sanitario locale. La donazione mira a migliorare la cura e la relazione con i pazienti. Non sono stati comunicati dettagli sui costi o sui piani di utilizzo specifici.

Arezzo, 10 giugno 2026 – Una donazione che apre nuove prospettive per la sanità territoriale. Sono stati consegnati ufficialmente questa mattina all’auditorium dell’ospedale San Donato, 40 smart glasses donati alla Asl Toscana sud est da Luxottica, azienda del Gruppo Essilorluxottica. Un evento di grande rilievo che ha visto anche la presenza del Prefetto di Arezzo, dottor Clemente Di Nuzzo, del comandante provinciale del Carabinieri, colonnello Pasquale D’Antonio e l’intervento video dell’assessora regionale al diritto alla Salute e alle politiche sociali, Monia Monni. Grazie alla donazione, la Asl Toscana sud est avvia "Nursing Smart... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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40 smart glasses alla Asl grazie a Opi e Rotary

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