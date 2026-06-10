Patrizia Caselli, attrice e conduttrice televisiva nota negli anni '80 e '90, è deceduta a 66 anni dopo una lunga malattia, un tumore al polmone. È stata compagna di Walter Chiari e Bettino Craxi. La notizia è stata confermata dai familiari. La sua carriera si è sviluppata tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, e la sua scomparsa è stata comunicata nelle ultime ore.

D opo una lunga malattia (un tumore al polmone), è morta a 66 anni Patrizia Caselli, attrice e conduttrice tv molto celebre negli anni 80 e 90. Ex compagna di Bettino Craxi e Walter Chiari, Patrizia si era ritirata dal mondo dello spettacolo nei primi anni 2000. Lascia il figlio François adottato insieme all’ex marito Alberto Bossi. Anthony Guidera, morto l’attore de “Il Padrino III” X Leggi anche › Patrizia Caselli choc: «Ho un tumore ai polmoni». È stata ex di Bettino Craxi e di Walter Chiari Patrizia Caselli: è morta a 66 anni l’ex volto di tanta tv. Nata a Udine nel 1960, Patrizia Caselli comincia a lavorare negli anni 70 nel mondo della pubblicità e del cinema. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Conduttrice tv molto attiva tra la fine degli 80 e inizio 90, è stata compagna di Walter Chiari e Bettino Craxi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Trade Everyone Hates Could Go Much Higher Before The Bust

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Morta l'attrice Patrizia Caselli, fu legata a Walter Chiari e Bettino Craxi

Addio a Patrizia Caselli: la vita tra tv, amori celebri e la relazione con Bettino CraxiPatrizia Caselli, attrice e conduttrice, è morta ieri a Milano all'età di 65 anni.

Si parla di: Morta Patrizia Caselli, l’attrice e conduttrice aveva 66 anni.

È morta Patrizia Caselli, aveva 66 anni. Fu compagna di Walter Chiari e Bettino CraxiMilano, aveva parlato della sua malattia in televisione. Oltre ad aver condotto numerosi programmi, aveva inciso un disco e recitato a teatro ... msn.com

È morta a 66 anni Patrizia Caselli, celebre volto tv degli anni 80 e 90Conduttrice tv molto attiva tra la fine degli 80 e inizio 90, è stata compagna di Walter Chiari e Bettino Craxi ... iodonna.it