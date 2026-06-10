Concetto è porta oltre mille capi personalizzabili online e alza l’asticella della selezione | filiera certificata cotone in conversione e materiali tecnici riciclati

Concetto ha aperto le porte a oltre mille capi personalizzabili online, ampliando la selezione con filiera certificata, cotone in conversione e materiali tecnici riciclati. La piattaforma offre una vasta gamma di prodotti, mantenendo alta l’attenzione sulla qualità e sulla sostenibilità. La proposta include capi realizzati con materiali riciclati e cotone in fase di conversione, garantendo maggiore trasparenza e rispetto delle certificazioni ambientali.

T-shirt, polo, felpe, giacche, camicie, pile e impermeabili, tutte categorie di prodotto che muovono la promozione di aziende, associazioni, eventi, hospitality e teamwear. Ad esempio, un punto a cui Concetto è tiene particolarmente, riguarda il cotone in conversione. Parlare solo di cotone biologico già certificato può sembrare più semplice, ma rischia di lasciare fuori una parte importante del cambiamento. Per un coltivatore passare dal metodo convenzionale al biologico richiede tempo, investimenti e anche una certa dose di rischio. Valorizzare il cotone in conversione significa sostenere chi sta facendo questo passaggio, aiutando più aziende agricole a intraprendere un percorso diverso. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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Cold, old-fashioned CEO thought he'd die alone, until a sunny girl barged in; they were attracted!

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