(askanews) – Tiziano Ferro torna al centro della musica, con il suo nuovo tour Stadi 26, 12 date nelle principali città italiane che ha venduto 400 mila biglietti. Proprio tornando sul palco il popolare cantante ha ritrovato sicurezza grazie all’amore del suo pubblico. «Scopro sempre qualcosa di me dal vivo perché la musica non può vivere in una stanza, la musica deve vivere con le persone, le persone le devo guardare in faccia devo sorridere con loro devo ridere devo anche piangere con loro devo vederle piangere, quindi mi devo commuovere, devo ridere, devo cazzeggiare con loro, si cresce, si cresce insieme, si cresce insieme in un’esperienza che poi è comune, non è che io sul palco regalo un’esperienza, la ricevo allo stesso momento». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Con la prima di 12 date nelle città italiane è partito il tour "Stadi 26" di Tiziano Ferro: «Le canzoni che in 25 anni ci hanno unito». Il video

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