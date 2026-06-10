Il Milan si prepara a cambiare sistema di gioco con il nuovo allenatore, Glasner, che preferisce il 3-4-2-1 e il gegenpressing. La priorità è trovare un nuovo centravanti, mentre il casting per il ruolo è quasi completato. L’austriaco, molto apprezzato, ha rinunciato a un’offerta per il Feyenoord per aspettare i rossoneri. La decisione definitiva sulla panchina dovrebbe arrivare a breve, con l’annuncio atteso nelle prossime settimane.

Il casting è quasi chiuso, e un nome si è staccato dagli altri: Oliver Glasner. L’austriaco, gradito a Rangnick e accostato al Milan ormai da settimane, ha persino accantonato la pista Feyenoord per aspettare i rossoneri. Vale allora la pena chiedersi come giocherebbe il Milan di Glasner: perché con lui non cambierebbe solo l’allenatore, ma l’intera identità tattica del Diavolo. Il modulo: il 3-4-2-1 come marchio di fabbrica. Dal Wolfsburg all’Eintracht fino al Crystal Palace, Glasner ha sempre avuto un sistema di riferimento: il 3-4-2-1. Tre centrali rapidi e fisici, due esterni a tutta fascia, una coppia di mediani che unisca quantità e qualità, due trequartisti (spesso ali chiamate ad accentrarsi) e una punta di riferimento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Come giocherebbe il Milan di Glasner: il 3-4-2-1, il gegenpressing e la priorità di un nuovo centravanti

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