Colligiana Gabriele Bencivenni è il nuovo allenatore

La Colligiana ha annunciato Gabriele Bencivenni come nuovo allenatore della prima squadra. La comunicazione è stata resa nota il 10 giugno 2026, in vista dell’avvio del campionato di Eccellenza. Non sono stati forniti dettagli su eventuali contratti o altre modifiche nello staff tecnico. La società ha scelto di affidarsi a Bencivenni per guidare la squadra nella prossima stagione.

Arezzo, 10 giugno 2026 – La Colligiana ha ufficializzato il nuovo allenatore della prima squadra in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Dopo la separazione con Marco Guidi, che ha concluso il proprio percorso alla guida della formazione biancorossa, la società ha affidato la panchina a Gabriele Bencivenni, scelta maturata dal direttore sportivo Aiazzi nell’ambito del nuovo progetto tecnico. Un nome legato al calcio del territorio, quello di Bencivenni, che porta con sé esperienza, conoscenza dell’ambiente e una forte motivazione. Nato nel 1979 a Faella, il nuovo mister biancorosso ha iniziato la propria carriera calcistica nel settore giovanile della Sangiovannese, dove ha mosso i primi passi nel ruolo di attaccante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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