Clamorosa svolta nel giallo di Rimini | perché Louis Dassilva è stato assolto dall’accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e subito liberato
Dopo più di sedici ore di camera di consiglio, poco prima delle 3 di stanotte, Louis Dassilva, 36 anni, è stato assolto dall’accusa di aver ucciso una donna di 78 anni a Rimini nell’ottobre 2023. La decisione è stata comunicata nel corso di una sentenza che ha concluso il procedimento. Dassilva è stato subito liberato dopo l’assoluzione.
Dopo oltre sedici ore di camera di consiglio, poco prima delle 3 di stanotte il 36enne senegalese Louis Dassilva è stato assolto dall’accusa di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli nell’ottobre 2023 a Rimini. Il dispositivo è stato letto dal giudice e presidente della Corte d’assise Fiorella Casadei, davanti a un’aula piena che è esplosa in un applauso. Dassilva è stato immediatamente liberato ed ha lasciato l’aula senza rilasciare dichiarazioni. (ANSA FOTO) – Notizie.com La Procura della Repubblica... 🔗 Leggi su Notizie.com
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Dopo oltre sedici ore di camera di consiglio, poco prima delle 3 di stanotte il 36enne senegalese Louis Dassilva è stato assolto dall’accusa di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli nell’ottobre 2023 a Rimini. Il dispositivo è stato letto dal giudice e preside facebook
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