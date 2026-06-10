Dopo più di sedici ore di camera di consiglio, poco prima delle 3 di stanotte, Louis Dassilva, 36 anni, è stato assolto dall’accusa di aver ucciso una donna di 78 anni a Rimini nell’ottobre 2023. La decisione è stata comunicata nel corso di una sentenza che ha concluso il procedimento. Dassilva è stato subito liberato dopo l’assoluzione.

Dopo oltre sedici ore di camera di consiglio, poco prima delle 3 di stanotte il 36enne senegalese Louis Dassilva è stato assolto dall’accusa di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli nell’ottobre 2023 a Rimini. Il dispositivo è stato letto dal giudice e presidente della Corte d’assise Fiorella Casadei, davanti a un’aula piena che è esplosa in un applauso. Dassilva è stato immediatamente liberato ed ha lasciato l’aula senza rilasciare dichiarazioni. (ANSA FOTO) – Notizie.com La Procura della Repubblica... 🔗 Leggi su Notizie.com

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© Notizie.com - Clamorosa svolta nel giallo di Rimini: perché Louis Dassilva è stato assolto dall’accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e subito liberato

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