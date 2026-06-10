Cistite interstiziale | diagnosi certa per cure efficaci

Una donna affetta da cistite interstiziale ha ricevuto una diagnosi certa dopo aver superato un lungo percorso di accertamenti. La condizione non risponde agli antibiotici, motivo per cui spesso si tarda a identificarla in modo definitivo. La diagnosi è stata confermata tramite esami specifici, consentendo di escludere infezioni batteriche e di indirizzare le cure in modo più mirato.

UROLOGIA. Non risponde agli antibiotici e questo è uno dei motivi per cui la certezza può arrivare molto tardi. Bruciore persistente, urgenza minzionale che non dà tregua, dolore pelvico prolungato senza una specifica motivazione. Sono i segnali che, per molto tempo, accompagnano chi soffre di cistite interstiziale prima di ricevere la diagnosi corretta. Una patologia che colpisce sia uomini che donne, e che richiede la competenza specifica dell’urologo. Ne parliamo con il dottor Daniele D’Agostino, specialista di riferimento nell’équipe del professor Angelo Porreca, in Humanitas a Bergamo. «È una condizione cronica della vescica caratterizzata da un’infiammazione delle sue pareti che non dipende da batteri. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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