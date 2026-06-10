Ciclista travolto lungo la Nettunense trasferito in eliambulanza al San Camillo
Un ciclista è stato travolto questa mattina lungo la via Nettunense vicino alla stazione ferroviaria di Campo di Carne, nel territorio di Aprilia. Dopo l’impatto, è stato trasportato in eliambulanza al pronto soccorso di un ospedale romano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Momenti di forte apprensione nelle prime ore della mattinata lungo la via Nettunense, dove un ciclista è rimasto coinvolto in un incidente stradale nei pressi della stazione ferroviaria di Campo di Carne, nel territorio comunale di Aprilia. L’uomo, un cittadino pakistano, è stato soccorso e trasferito in codice rosso all’ospedale San Camillo Forlanini di Roma. L’incidente poco dopo le 6.30. Secondo quanto ricostruito, l’episodio si è verificato intorno alle 6.30 del mattino, quando il ciclista stava percorrendo la Nettunense. Per cause che dovranno essere accertate, l’uomo è stato colpito da un’autovettura in transito lungo la stessa arteria stradale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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