ciclista travolto lungo la nettunense trasferito in eliambulanza al san camillo

Notizia in breve

Un ciclista è stato travolto questa mattina lungo la via Nettunense vicino alla stazione ferroviaria di Campo di Carne, nel territorio di Aprilia. Dopo l’impatto, è stato trasportato in eliambulanza al pronto soccorso di un ospedale romano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota.