Chiusa la 2ª edizione di Interzum Forum Italy | più di 4mila visitatori da 71 Paesi a Bergamo

Da bergamonews.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Più di 4.000 visitatori provenienti da 71 paesi hanno partecipato alla seconda edizione di Interzum Forum Italy, svoltasi alla Fiera di Bergamo il 4 e 5 aprile. L'evento ha visto la presenza di aziende e professionisti del settore, riuniti per due giorni di incontri e presentazioni. La manifestazione si è conclusa con un notevole afflusso di pubblico e partecipanti internazionali.

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Bergamo. Conclusa la seconda edizione di interzum forum italy alla Fiera di Bergamo. Il 4 e 5 giugno imprese manifatturiere, studi di design, fornitori di componentistica, system integrator e rappresentanti dei principali distretti produttivi si sono riuniti a Bergamo per analizzare le dinamiche evolutive della filiera del design e delle relative supply chain. L’appuntamento ha offerto un contesto operativo in cui aziende, progettisti, produttori di tecnologie e partner industriali hanno potuto confrontarsi su processi di trasformazione, integrazione dei flussi e requisiti tecnici emergenti, delineando priorità, standard e traiettorie di sviluppo per il settore. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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