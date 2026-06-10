Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Nella prima stagione, episodio uno dei Soprano, il leggendario personaggio di James Gandolfini, il boss della mafia Tony Soprano, siede in una sessione di terapia nella sua città natale nel New Jersey e si lamenta: “Che cosa è successo a Gary Cooper? Il tipo forte e silenzioso. Era un americano. Non era in contatto con i suoi sentimenti. Ha fatto semplicemente quello che doveva fare. “ Cooper era una laconica star del cinema di Hollywood, famosa per la sua recitazione discreta e stoica e per la sua mascolinità, che diventa un tema ricorrente in I Soprano, ampiamente considerata la più grande serie televisiva di tutti i tempi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - Carlo Ancelotti è il miglior allenatore dei Mondiali 2026. Ecco perché potrebbe essere il Don del New Jersey a luglio

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E SE Ancelotti vincesse il mondiale Miglior allenatore del XXI secolo

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