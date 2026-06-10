Carburanti | la situazione in Puglia ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Da noinotizie.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato i prezzi dei carburanti in Puglia. L’elenco comprende le tariffe praticate presso i distributori della regione. È possibile consultare i dati specifici per ogni distributore attraverso il link fornito, che permette di visualizzare i prezzi aggiornati a livello nazionale. Non sono state segnalate variazioni significative rispetto alle settimane precedenti.

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Al link di seguito lo schema riferito ai distributori pugliesi, consultabile per ciascun distributore italiano: https:carburanti.mise.gov.itospzSearcharea L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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