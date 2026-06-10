Dal 18 al 28 giugno, la Villa Comunale di Battipaglia ospiterà il Cammarota Beer Festival 2026. L’evento prevede l’apertura di 14 stand gastronomici con birre, musica dal vivo, dj set e un’area dedicata ai bambini. L’ingresso sarà gratuito.

Dal 18 al 28 giugno la Villa Comunale di Battipaglia ospiterà il Cammarota Beer Festival 2026: ingresso libero, 14 stand gastronomici, birre, musica dal vivo, dj set e area bambini. Conto alla rovescia a Battipaglia per il ritorno del Cammarota Beer Festival 2026, uno degli eventi più attesi dell’estate cittadina. La manifestazione si svolgerà dal 18 al 28 giugno nella Villa Comunale di Battipaglia, trasformata per undici giorni in un grande villaggio dedicato al gusto, alla musica e all’intrattenimento. L’edizione 2026 si annuncia particolarmente ricca, con numeri in crescita e diverse novità pensate per coinvolgere un pubblico ampio e trasversale. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Cammarota Beer Festival 2026 a Battipaglia: date, programma e ingresso libero

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