Calvario senza fine per il pilota | frattura al bacino e operazione immediata

Durante le prove del Gran Premio di Ungheria, un pilota è caduto violentemente, riportando una frattura al bacino. È stato necessario un intervento chirurgico immediato. Le sue condizioni sono state stabilizzate dopo l’incidente. La gara è stata poi rinviata o sospesa, secondo quanto previsto dalle procedure sportive. Non sono stati forniti dettagli sulle cause della caduta o sulla durata prevista del recupero.

David Munoz ha vissuto ore drammatiche dopo la caduta durante le prove del Gran Premio di Ungheria. Una caduta violenta che gli ha causato una frattura al bacino. Il pilota della Moto 3 è stato subito trasportato in ospedale, dove i medici hanno deciso per un’operazione immediata, necessaria per stabilizzare la frattura e prevenire complicazioni più gravi. Il bacino è una delle zone più delicate per chi corre in moto: sostiene il peso del corpo, trasferisce la forza durante le curve e regge ogni impatto. Una frattura richiede non solo l’intervento chirurgico, ma settimane di riabilitazione, fisioterapia e un attento ritorno all’attività. Munoz dovrà rivedere i suoi programmi e rinunciare alle prossime gare fino a recupero completo. 🔗 Leggi su Sportface.it

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