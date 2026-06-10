Calciomercato Roma la Premier League insiste su Ndicka | c’è anche il Bournemouth

La Premier League ha manifestato interesse per il difensore Ndicka, con il Bournemouth tra le società interessate. La Roma sta cercando di risolvere i problemi di fair play finanziario entro il 30 giugno, data limite stabilita dall’accordo con l’UEFA. Il club italiano lavora per rispettare i limiti imposti dal settlement agreement, che impone restrizioni sui trasferimenti e sui bilanci. La trattativa per il difensore si inserisce in questo quadro di operazioni di mercato e di gestione finanziaria.

In casa Roma si lavora per risolvere il tema del fair play finanziario entro il 30 giugno, giorno in cui bisognerà rispettare i paletti imposti dal settlement agreement firmato con l’UEFA. Per far quadrare i conti potrebbe servire la cessione di un big e tra i primi nomi presi in considerazione dalla dirigenza giallorossa c’è Evan Ndicka. L’ivoriano, reduce da due ottime stagioni, ha attirato a se l’interesse della Premier League, con un nuovo club che si sarebbe aggiunto alla corsa dopo Tottenham e Newcastle. L’ex Tiago Pinto vuole Ndicka al Bournemouth. 50 milioni di plusvalenza entro il 30 giugno: questo è l’ obiettivo della Roma per rientrare nell’accordo con l’UEFA senza incorrere in ulteriori sanzioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Calciomercato Roma! Doppio Colpo dalla Premier League!

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