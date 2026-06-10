Calciomercato Roma D’Amico subito al lavoro | ipotesi Zappacosta e cessione Baldanzi
La Roma ha annunciato l’ingaggio di Tony D’Amico come nuovo dirigente, dopo settimane di trattative con l’Atalanta. Sul fronte calciomercato, si valuta l’ipotesi di un trasferimento di Zappacosta in prestito o in vendita. Contestualmente, si discute la cessione di Baldanzi, con l’obiettivo di rafforzare la rosa. Le trattative sono in corso e non sono stati ancora definiti i dettagli delle operazioni.
Dopo giorni di stallo e una complessa trattativa per liberarlo dall’Atalanta, la Roma è finalmente pronta ad ufficializzare l’arrivo di Tony D’Amico come nuovo tassello dirigenziale. Il neo-dirigente giallorosso si troverà subito sulla scrivania dossier scottanti, a partire dalle prime richieste per ridisegnare l’assetto tattico della squadra. Il nodo fascia sinistra: l’idea Zappacosta e l’ostacolo Atalanta. Una delle priorità assolute della nuova gestione riguarda il rinforzo della corsia mancina, una richiesta esplicita e precisa del tecnico Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, i radar di D’Amico non si sono posati solo su Lorenzo Bernasconi, ma anche su un suggestivo ritorno: quello di Davide Zappacosta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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DAmico alla Roma: cosa cambia con il nuovo DS
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