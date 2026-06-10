Le atlete dell’Acli San Luca San Giorgio femminile sono state ricevute in sala Arazzi dall’assessore allo Sport, in occasione della loro promozione nel campionato di Eccellenza. La cerimonia ha celebrato il risultato raggiunto dalla squadra, che ha ottenuto l’accesso a questa categoria. Nessun altro dettaglio sui passaggi successivi o sulle motivazioni della promozione.

Sono state accolte in sala Arazzi dall’assessore allo Sport Francesco Carità, le atlete dell’ Acli San Luca San Giorgio femminile, per celebrare la storica promozione nel campionato di Eccellenza. Un grande successo arrivato al termine di una stagione straordinaria nel campionato di Promozione lo scorso 10 maggio sul campo del Real Salabolognese, nella gara finale dei play off promozione: con un gol nel secondo tempo supplementare, Melany Amadori ha regalato alla società Usd Acli la promozione. L’incontro è stato un’occasione per rendere omaggio a un risultato di grande valore sportivo per la nostra città, che premia l’impegno, il sacrificio e la passione di una squadra capace di raggiungere un traguardo tanto prestigioso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio femminile. Le ragazze dell’Acli in Eccellenza. Un riconoscimento dal Comune

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calcio femminile. Le ragazze di coach Proserpio Marchetti pronte alle sfide della Coppa ToscanaLe squadre di calcio femminile sono pronte ad affrontare le prossime partite della Coppa Toscana, mentre la prima squadra maschile ha concluso il...

Calcio femminile. Le ragazze di coach Proserpio Marchetti guidano la classifica di PromozioneLe squadre femminili di calcio continuano a disputare le partite del campionato di Promozione.

Temi più discussi: Pianeta 'Galletti': le ragazze U12 fermate ad un passo dalla Fase Nazionale - SSC Bari; Partecipata conclusione a Messina del progetto Ragazze con i Tacchetti; Roma Calcio Femminile, l'orgoglio di Lascaro: Siamo ancora in corsa: merito del lavoro; Calcio femminile Allo stadio Bozzi di Firenze si disputa la finale di Coppa Toscana di Promozione. San Vitale Candia, esame Tegoleto. Le ragazze di Duro cercano l’impresa.

Italia Femminile, il pari con la Svezia vale il pass per i playoff MondialiA Goteborg finisce 2-2 tra Svezia ed Italia, al termine della sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio femminile, in programma nel 2027. Le Azzurre di Soncin chiudono così il ... msn.com

Calcio femminile, Svezia-Italia 2-2: le Azzurre vanno ai playoff per il MondialeROMA – Un primo tempo perfetto, poi il calo nella ripresa dovuto anche alle cattive notizie che arrivavano dalla Serbia. A Goeteborg finisce 2-2, con l’Italia femminile di calcio che dopo le reti di O ... dire.it

Perché c'è un atteggiamento così sprezzante verso le ragazze con quad? / Esiste il bonus Eteri? reddit