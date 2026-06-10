Oggi a Cagliari il cielo è soleggiato con temperature di 25 gradi e un’allerta UV di livello 8. Nel pomeriggio, la direzione del vento cambierà, spostandosi da nord a sud. È consigliato evitare l’esposizione prolungata al sole, usare protezione solare e indossare cappelli e occhiali da sole. Le condizioni atmosferiche richiedono attenzione per le persone esposte al sole, soprattutto nelle ore più calde della giornata.

Come cambierà la direzione del vento nel pomeriggio?. Quali precauzioni prendere per l'indice UV di valore 8?. Quando si verificherà il picco massimo di temperatura oggi?. Dove influenzeranno maggiormente le brezze da Sud-Est?.? In Breve Indice UV a quota 8 tra le ore 12:00 e le 15:00.. Vento da Nord a 3 mph in mattinata, poi da Sud-Est a 8 mph.. Umidità mattutina al 55% con temperatura percepita di circa 22 gradi.. Temperature notturne in calo fino a una minima di 20 gradi.. Cagliari e provincia sotto un sole intenso: temperature a 25 gradi e allerta UV oggi mercoledì 10 giugno 2026. Il sole splende su Cagliari e su tutta la città metropolitana in questa mercoledì 10 giugno 2026, portando temperature che raggiungeranno i 25 gradi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Cagliari.

© Ameve.eu - Cagliari, sole e 25 gradi: arriva il caldo con allerta UV

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il saluto di Leonardo Pavoletti alla Domus

Notizie e thread social correlati

Cagliari, sole e 29 gradi: allerta UV per il caldo estivo di giovedìGiovedì a Cagliari si registrano 29 gradi con sole e un’allerta UV di livello 10.

Caldo africano e UV alto: allerta sole con temperature a 27 gradiUn'ondata di caldo africano ha portato temperature fino a 27 gradi e un livello di UV molto alto, con allerta sole in vigore.

Argomenti più discussi: Paura a Cagliari, crolla un albero in via Scirocco; Elezioni comunali a Sestu, Michele Cossa del centrodestra è il nuovo sindaco; Storia: A un mese dal bombardamento di Cagliari, una certa ripresa nel porto c'è con gli operai che vengono da Carbonia - di Gianna Lai; Previsioni meteo del 6 giugno 2026.

#BuongiornoCagliari - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Indice della qualità della vita nel 2026 per fasce d'età de Il Sole 24 ORE: Firenze prima per i bambini, Gorizia per i giovani e Trieste per gli anziani reddit

Meteo Cagliari 11/08/2025: sole e caldo oggi e nei prossimi giorniSituazione in tempo reale: Secondo la rilevazione della stazione meteo Cagliari Elmas alle ore 23:50, la situazione attuale è caratterizzata da bel tempo, con una temperatura di 25°C. Venti assenti ... ilmeteo.it