Un uomo tunisino in monopattino elettrico senza contrassegno ha causato scompiglio nel centro di Bologna, travolgendo due carabinieri durante un controllo. Dopo aver scartato l'alt, si è allontanato facendo perdere le sue tracce. Poco dopo, è stato fermato e arrestato, ma è stato rilasciato poco dopo. Il monopattino, privo di targa, non aveva il contrassegno obbligatorio recentemente introdotto. La scena ha attirato l’attenzione di numerosi passanti.

A bordo di un monopattino?elettrico senza 'targhino', il contrassegno identificativo?recentemente divenuto obbligatorio, è sfuggito a un controllo?poi ha anche investito due carabinieri. Per l'episodio, avvenuto?a Bologna, un cittadino tunisino di 29 anni, residente a Milano,?è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico?ufficiale e lesioni personali aggravate. I militari della?stazione Bologna erano impegnati in un servizio di controllo del?territorio quando hanno notato, in piazza Scaravilli, il giovane nordafricano?alla guida del mezzo irregolare e gli hanno intimato di?fermarsi. Lui ha invece accelerato, dandosi a una fuga?spericolata tra veicoli, ciclisti e pedoni e 'bruciando' il?semaforo rosso di piazza di Porta San Donato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Bologna, scatena il caos e travolge 2 carabinieri col monopattino. Ma il tunisino è già libero...

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SI SCHIANTA DOPO INSEGUIMENTO CON I CARABINIERI, ARRESTATO!

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