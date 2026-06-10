Bologna scatena il caos e travolge 2 carabinieri col monopattino Ma il tunisino è già libero

Da liberoquotidiano.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo tunisino in monopattino elettrico senza contrassegno ha causato scompiglio nel centro di Bologna, travolgendo due carabinieri durante un controllo. Dopo aver scartato l'alt, si è allontanato facendo perdere le sue tracce. Poco dopo, è stato fermato e arrestato, ma è stato rilasciato poco dopo. Il monopattino, privo di targa, non aveva il contrassegno obbligatorio recentemente introdotto. La scena ha attirato l’attenzione di numerosi passanti.

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A bordo di un  monopattino?elettrico senza 'targhino', il contrassegno identificativo?recentemente divenuto obbligatorio, è sfuggito a un controllo?poi ha anche investito due carabinieri. Per l'episodio, avvenuto?a Bologna, un cittadino tunisino di 29 anni, residente a Milano,?è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico?ufficiale e lesioni personali aggravate. I militari della?stazione Bologna erano impegnati in un servizio di controllo del?territorio quando hanno notato, in piazza Scaravilli, il giovane nordafricano?alla guida del mezzo irregolare e gli hanno intimato di?fermarsi. Lui ha invece accelerato, dandosi a una fuga?spericolata tra veicoli, ciclisti e pedoni e 'bruciando' il?semaforo rosso di piazza di Porta San Donato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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