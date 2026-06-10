Durante un intervento sul lungolago, sono state elevate nove sanzioni a promotori abusivi di taxi boat. Le forze dell'ordine hanno effettuato controlli in zone specifiche lungo la riva, dove sono stati individuati i soggetti coinvolti. Alcuni di questi avevano già ricevuto ordini di allontanamento in precedenza. L'operazione ha coinvolto diverse aree del lungolago, mirate a contrastare l’attività non autorizzata di trasporto via acqua.

Chi sono i soggetti già colpiti da precedenti ordini di allontanamento? Quali zone specifiche del lungolago sono state oggetto del blitz? Come hanno operato i trasgressori per attirare i clienti illegali? Perché molti dei sanzionati risultano essere soggetti recidivi??? In Breve 9 sanzionati tra cui 7 italiani e 2 stranieri pregiudicati Allontanamento di 48 ore per tutti i 9 trasgressori individuati Operazione tra Pontile di Sant’Agostino e via Mafalda di Savoia Controlli coordi . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz sul Lago di Como: 9 sanzioni ai promotori abusivi di taxi boat

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