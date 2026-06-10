Benevento | il Coni premia il merito sportivo al Galilei-Vetrone

Il Coni ha conferito premi al merito sportivo a dirigenti e tecnici di una scuola secondaria a Benevento. Le onorificenze sono state consegnate durante una cerimonia ufficiale, riconoscendo il lavoro svolto nei settori sportivi locali. Tra i premiati ci sono dirigenti e tecnici coinvolti nelle attività sportive dell’istituto, con particolare attenzione al ruolo delle figure di riferimento nelle piccole realtà. La premiazione si è svolta nel rispetto delle modalità ufficiali previste dall’ente.

Chi sono i dirigenti che hanno ricevuto le onorificenze ufficiali?. Come viene valorizzato il lavoro dei tecnici nelle piccole realtà locali?. Perché lo sport è considerato un presidio di legalità a Benevento?. Quali impatti ha questo riconoscimento sul futuro dei giovani sanniti?.? In Breve Partecipazione di Antonio Ricciardi, Cosimo Galliano e Manfredo Fucile all'evento di Piano Cappelle.. Tradizione della Giornata Nazionale dello Sport istituita dalla Presidenza del Consiglio nel 2003.. Presenza dei consiglieri Antonacci, Boscia, Di Paola e del delegato Mario Collarile.. Valorizzazione delle strutture scolastiche Galilei-Vetrone come presidi di legalità e aggregazione sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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CELEBRATO IL VENTENNALE DELLUNIFORTUNATO (2006-2026), ATENEO DI QUALITA E PROIETTATO NEL FUTURO

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